حسام موافي يكشف العامل المسؤول عن انتظام ضربات القلب.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة اضطراب مستويات البوتاسيوم في الجسم، مؤكدًا أن ارتفاعه أو انخفاضه قد يؤدي إلى خلل في ضربات القلب، وهو ما يستدعي تشخيصًا طبيًا دقيقًا وعدم اللجوء إلى العلاج الذاتي.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن نقص البوتاسيوم قد يكون ناتجًا عن اضطرابات هرمونية، مشيرًا إلى أن ارتفاع هرمون الكورتيزون يؤدي إلى احتباس الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم، لذلك يجب فحص هرموني الكورتيزون والألدوستيرون عند البحث عن أسباب انخفاض البوتاسيوم.

وأضاف أن قياس الكورتيزون يحتاج إلى أكثر من عينة، إذ يرتفع طبيعيًا في ساعات الصباح مع بداية النشاط اليومي، وينخفض ليلًا، بينما يُقاس هرمون الألدوستيرون في أوضاع مختلفة، مرة أثناء الاستلقاء وأخرى أثناء الوقوف، للحصول على نتائج دقيقة.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت سلامة الهرمونات، قد يتجه الطبيب لفحص وظائف الكلى أو إجراء تقييمات إضافية لمعرفة السبب الحقيقي لنقص البوتاسيوم، مؤكدًا أن التشخيص لا يعتمد على التحاليل وحدها، بل على تقييم الحالة بشكل متكامل.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة على أن البوتاسيوم عنصر أساسي لتنظيم كهرباء القلب وانتظام ضرباته، محذرًا من أن أي خلل في مستواه، سواء بالزيادة أو النقصان، قد يسبب اضطرابات خطيرة في نبضات القلب.

وأكد حسام موافي أن علاج نقص البوتاسيوم يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب فقط، مع إمكانية دعم العلاج بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والليمون إذا سمحت الحالة الصحية بذلك.