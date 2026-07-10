زيلينسكي: الاستجابة السريعة تحقق أقصى استجابة عملياتية على الجبهة ضد روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعتزم تعزيز آليات الاستجابة السريعة على خطوط المواجهة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أقصى كفاءة عملياتية للقوات الأوكرانية، مع تخصيص الموارد اللازمة لدعم تنفيذها في إطار جهود كييف لمواجهة التطورات الميدانية في الحرب مع روسيا.

جاءت تصريحات زيلينسكي عقب اجتماع لهيئة أركان القيادة العليا، خُصص لمراجعة تنفيذ عدد من القرارات التي طرحتها الوحدات العسكرية العاملة على الجبهة، وفي مقدمتها تحسين آليات التمويل المباشر للألوية القتالية، وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجاتها العملياتية، إلى جانب تطوير برامج التدريب العسكري ورفع جاهزية القوات.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الحكومة ستخصص موارد إضافية لدعم منظومة الاستجابة السريعة، معتبرًا أن سرعة اتخاذ القرار وتوفير الإمكانات للقوات المنتشرة في الخطوط الأمامية يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء الميداني وتعزيز قدرة الجيش على التعامل مع التطورات العسكرية.

وأضاف أن الإجراءات التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز مواقع القوات الأوكرانية ورفع مستوى جاهزيتها القتالية.

وحسب الرئاسة الأوكرانية، ناقش الاجتماع آليات توزيع الأفراد بين الوحدات العسكرية بصورة أكثر كفاءة، بما يضمن دعم الألوية التي تخوض العمليات القتالية، فضلاً عن توسيع صلاحيات عدد أكبر من الوحدات لتنفيذ برامج التدريب العسكري الأساسي، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية.

تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه أوكرانيا مواجهة ضغوط عسكرية متزايدة على عدد من محاور القتال، وسط استمرار العمليات العسكرية مع القوات الروسية، وسعي كييف إلى تحسين جاهزية قواتها من خلال إصلاحات تنظيمية وتوفير دعم لوجستي ومالي مباشر للوحدات المقاتلة.

ويعكس تركيز القيادة الأوكرانية على تطوير آليات الاستجابة السريعة توجهًا نحو منح الوحدات العسكرية مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها الميدانية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات وتحسين إدارة الموارد على الجبهة. كما يُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية، بالتوازي مع استمرار طلبها الدعم العسكري والمالي من حلفائها الغربيين، في ظل استمرار الحرب ودخولها مرحلة تتطلب جاهزية عملياتية مرتفعة واستجابة أكثر سرعة للتحديات الميدانية.

