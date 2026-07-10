وزير الرياضة: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يعزز الأمل في تحقيق إنجازات جديدة

قال جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إنّ المنتخب المصري كان أحد المنتخبين العربيين المشاركين في البطولة إلى جانب المنتخب المغربي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا، وأن خروجه جاء بصورة مختلفة، إذ ظل متقدمًا حتى الدقيقة 79 بنتيجة هدفين دون رد، وكان يستحق تسجيل أهداف أخرى.

وشدد على عدم الخوض في الجوانب التحكيمية للمباراة، مؤكدًا أن البطولة انتهت بالنسبة للمنتخب.

وأشار وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي “لؤي أباظة” عبر قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن كأس العالم لم ينته بالنسبة للحالة المصرية أو للمشروع الفني للمنتخب، كما أنه لم ينته فيما يتعلق بحالة وحدة الصف التي كانت مطلوبة عربيًا قبل أن تكون مصرية.

ولفت إلى أن الالتفاف والدعم لم يقتصرا على المستوى العربي، بل امتدا إلى المستوى العالمي، نتيجة الأداء والروح القتالية التي قدمها المنتخب الوطني.

ولفت جوهر نبيل إلى أن المنتخب المصري أظهر في هذه النسخة شخصية مختلفة تعبر عن الشخصية الحقيقية للإنسان المصري؛ من خلال القتال في حدود الإمكانات البشرية والمتاحة، مؤكدًا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب غدا سيسهم في توفير إمكانات أكبر، وسيعزز الأمل في تحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة المقبلة.