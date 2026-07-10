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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يقتبس أشهر مزايا فيسبوك لتذكيرك بأعياد الميلاد.. أنثروبيك تطلق ميزة تكشف كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا
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نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

هل تصبح خطرا جديدا؟.. ميزة واتساب للتواصل دون أرقام الهواتف تثير مخاوف أمنية
 

تنتظر الحكومة الهندية رد شركة واتساب التابعة لـ “ميتا” بشأن ميزة "اسم المستخدم" الجديدة في التطبيق، بعد أن أثارت مخاوف رسمية من إمكانية استغلالها في زيادة عمليات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية والتصيد الاحتيالي.


ميتا تبني مركز بيانات بـ9 مليارات دولار.. يستهلك كهرباء تعادل 800 ألف منزل
 

أعلنت شركة ميتا عن خطط لإنشاء مركز بيانات جديد في مقاطعة ألبرتا الكندية باستثمارات تبلغ 13 مليار دولار كندي (نحو 9.17 مليار دولار أمريكي)، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي تشهده الشركة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيله.


Claude يراقبك.. أنثروبيك تطلق ميزة تكشف كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي
 

كشفت شركة أنثروبيك Anthropic، عن ميزة جديدة تحمل اسم Reflect ضمن مساعدها الذكي Claude، تتيح للمستخدمين تتبع وتحليل طريقة استخدامهم للذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بعادات الاستخدام وجعل Claude جزءا أكثر تكاملا من سير العمل اليومي.


واتساب يقتبس أشهر مزايا فيسبوك.. ميزة جديدة لتذكيرك بأعياد الميلاد
 

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات تلقائية عند اقتراب عيد ميلاد إحدى جهات الاتصال، في خطوة تهدف إلى تسهيل تذكر المناسبات الشخصية وتعزيز التفاعل بين المستخدمين. وتتوفر الميزة حاليا ضمن النسخة التجريبية على نظام أندرويد.


جوجل تطلق ميزة جديدة للكشف عن الإعلانات المنشأة بالذكاء الاصطناعي
 

بدأت شركة جوجل Google، طرح ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت الإعلانات التي يشاهدونها قد أنشئت أو عدلت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالخطوات.. تعطيل استخدام صور إنستجرام في ميزة Muse Image الجديدة

أطلقت شركة ميتا، ميزة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم "Muse Image"، تتيح للمستخدمين إنشاء صور أصلية، وتحرير الصور الحالية، وحتى تصميم إعلانات مخصصة مباشرة من داخل تطبيقاتها.

ميتا تستعد لإنتاج أحدث رقائقها للذكاء الاصطناعي

تستعد شركة ميتا، لبدء إنتاج أحدث أجيال رقائقها المخصصة للذكاء الاصطناعي خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الاعتماد على وحدات معالجة الرسوميات GPU وسط استمرار النقص العالمي في المكونات، بحسب تقرير لوكالة “رويترز” استند إلى مذكرة داخلية للشركة.


وداعا لانقطاع التغطية.. هاتف يتيح إجراء المكالمات دون شبكة جوال

أطلقت شركة BSNL، المشغل الحكومي لقطاع الاتصالات في الهند، هاتفا فضائيا جديدا يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى وسيلة اتصال موثوقة في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول. 
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

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