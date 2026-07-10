كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب تعثر المفاوضات بين النادي الأهلي واللاعب التونسي سفيان بن جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أحمد حسن عبر مصدر مقرب من الصفقة:"أزمة مالية وراء تعثر مفاوضات الأهلي مع سفيان بن جديدة".

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مكثفة مع بن جديدة لتدعيم خط الوسط خلال الموسم الجديد، إلا أن الأزمة المالية حالت دون التوصل لاتفاق نهائي حتى اللحظة.

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب سفيان بن جديدة اشترط تضمين شرط جزائي في عقده مع الأهلي خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين.

سفيان بن جديدة

وأوضح عامر أن الأهلي طلب أن تبلغ قيمة الشرط الجزائي 8 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.