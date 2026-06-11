قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تعلن إغلاق أجواءها مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
12 صاروخاً باليستياً.. إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن
صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة الاثنين المقبل
بداية المونديال.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-6-2026 والقنوات الناقلة
أكسيوس: حكومة نتنياهو تدرس تمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
تراجع جديد بالطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس
قائد القوة الجوفضائية الإيرانية: سنحول المنطقة إلى "جحيم" إذا استمر تهديد مضيق هرمز
دعاء قبل الامتحان للنجاح والتوفيق 2026.. أدعية التوفيق المستجابة
استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس
الرئيس السيسي: مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية
وكالة مهر: سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الإيرانية طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلاف حول الشرط الجزائي.. تأجيل حسم مفاوضات الأهلي مع سفيان بن جديدة

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب سفيان بن جديدة اشترط تضمين شرط جزائي في عقده مع الأهلي خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين.

سفيان بن جديدة

وأوضح عامر أن الأهلي طلب أن تبلغ قيمة الشرط الجزائي 8 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

كشف المهندس فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رغبة المغربي الدولي سفيان بن جديدة، لاعب المغرب الفاسي، في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

المغربي الدولي سفيان بن جديدة

وأكد فرج عامر أن اللاعب يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة، في ظل تألقه اللافت مع فريقه المغربي، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 3 ملايين يورو.

وأضاف أن عرض الأهلي، الذي تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار، ليس الأعلى بين العروض المقدمة للاعب، إلا أن سفيان بن جديدة أبدى رغبة واضحة في ارتداء قميص الأهلي وخوض تجربة اللعب داخل استاد القاهرة.

وأوضح فرج عامر أن اللاعب يرى في استاد القاهرة “استاد الرعب”، ويتطلع لخوض المباريات وسط جماهير الأهلي الكبيرة، وهو ما جعله يضع القلعة الحمراء على رأس أولوياته رغم الإغراءات المالية الأخرى.

فرج عامر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

إصابة رضيعة بتسمم إثر تناولها "مادة من حجر بطارية" بالوادي الجديد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة بالمحلة الكبرى

إطفاء النيران

دون إصابات.. حريق سيارة ملاكي بمحيط ميدان المحطة بمدينة المنيا

بالصور

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد