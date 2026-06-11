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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: عموتة صفقة خارج الصندوق للأهلي.. وحسام البدري أفضل منه

عموته
عموته
باسنتي ناجي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدرب المغربي حسين عموتة يمتلك سيرة تدريبية قوية، لكنه يرى أن هناك مدربين مصريين يستحقون فرصة قيادة الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي 

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "حسين عموتة مدرب جيد للغاية، وحقق العديد من البطولات والنجاحات خلال مسيرته التدريبية".

وأضاف: "التعاقد مع عموتة يُعد فكرة جديدة وخارج الصندوق، كما أنه يشبه إلى حد كبير تجربة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع الأهلي".

وتابع: "لكنني أتساءل: متى سيمنح الأهلي الفرصة لمدربين من أبنائه مثل عماد النحاس وعلي ماهر؟ وأرى أن حسام البدري يتفوق على حسين عموتة من حيث الخبرات والإنجازات".

وأوضح: "سأحترم اختيار حسين عموتة إذا اتخذ قرارات فنية قوية تخدم الفريق، ومن بينها الاستغناء عن بعض اللاعبين إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحة الأهلي".

كما أشاد عبدالجليل باحتمالية تولي وائل جمعة أي منصب داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية وخبرات تؤهله للنجاح.

واختتم تصريحاته قائلًا: "عندما نتحدث عن أبناء الأهلي، يجب التفرقة بين من تدرجوا داخل قطاع الناشئين بالنادي ومن انضموا إليه لاحقًا، وأرى أن من أبناء الأهلي في الجيل الحالي لاعبين مثل أحمد نبيل كوكا ومحمد هاني، بينما أحمد فتحي ومحمد بركات ومحمد أبوتريكة لم يخرجوا من قطاع الناشئين بالنادي".

عموته الاهلي الزمالك

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