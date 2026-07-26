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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول تعاملات له اليوم الأحد 26-7-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه على مستوى البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أول يوم عمل

تبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم وذلك بعد إجازة استمرت 3 أيام متصلة.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيه للشراء و 51.13 جنيه للبيع في ميد بنك.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.25 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، الإسكندرية".

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.3 جنيه للشراء و 51.4 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري، المصرف المتحد، قناة السويس، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 51.34 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.31 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع في بنكي "سايب، HSBC".

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في مواجهة الجنيه سعر الدولار في البنوك

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