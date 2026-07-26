مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-7-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 26-7-2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول ضد سندرلاند ولقاء كارلسرو ضد إنتر ميلان.
مواعيد المباريات الودية :
أياكس X بيرنلي – الساعة 3 عصرا
فينورد X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا
نوتنجهام فوريست X جيماريش – الساعة 3 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X ترابزونسبور – الساعة 4:30 عصرا
كارلسروه X إنتر ميلان – الساعة 5:30 مساء
رينجرز X وست هام – الساعة 6 مساء
روما X كان – الساعة 6:30 مساء
لاتسيو X فلامينيا – الساعة 7 مساء
نابولي X كاراريسي – الساعة 7 مساء
أتالانتا X أريتزو – الساعة 9 مساء
إشبيلية X اتلتيكو سبتة – الساعة 10 مساء