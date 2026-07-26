الجزائر تنتصر على الحرائق.. انحسار النيران وتوقعات بتحسن الأحوال الجوية | صور

شهدت الجزائر الأيام الماضية موجة من حرائق الغابات في ولايات عدة جبلية.

حدث ذلك، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح جافة، ما استدعى حشدًا واسعًا لوحدات الحماية المدنية، ودوائر الغابات، والسكان المحليين لاحتواء الحرائق.

وصرح المتحدث باسم الحماية المدنية، نسيم برناوي، لـ"سبوتنيك"، بأن التدخلات الميدانية السريعة مكّنت الفرق من السيطرة على معظم بؤر الحرائق، حيث تم إخماد 91 حريقًا من أصل 103 حرائق مسجلة مؤخرًا، ما أدى إلى تحسن تدريجي في الوضع وانخفاض المخاطر على السكان والممتلكات والموارد الحرجية.

وتشير التوقعات الجوية إلى تحسن متوقع في الأحوال الجوية بدءًا من الغد، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة، وقال الخبير البيئي الشيخ فرحات، إن الرطوبة ودرجات الحرارة المحسوسة ستنخفض، وأن قبة الحرارة قد ابتعدت عن الأراضي الجزائرية، ومن المرجح أن يكون ما تبقى من الصيف أكثر اعتدالاً في المحافظات الساحلية.