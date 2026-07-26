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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: حصار إيران ساري المفعول.. والحرس الثوري: دمرنا طائرات بينها إف 15

قوات أمريكية تقتحم سفينة نفط بهرمز
قوات أمريكية تقتحم سفينة نفط بهرمز
محمد على

أعلن الجيش الأمريكي أنه صعد على متن ناقلة نفط كجزء من حصاره للموانئ الإيرانية، مضيفاً أن "الحصار البحري ضد إيران لا يزال ساري المفعول بالكامل".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي : "في وقت مبكر ، أكملت القوات الأمريكية عملية التحقق من خلال الصعود على متن ناقلة النفط "شارمينار" التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، وتواصل الناقلة الآن رحلتها".

كما قدم الجيش مزيداً من التفاصيل حول ناقلة نفط قام بتعطيلها أمس، قائلاً إنها "ناقلة النفط لافين التي ترفع علم موزمبيق في خليج عمان".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي عطلتها انتهكت الحصار وتجاهلت تحذيرات متعددة، مضيفة أنها "لم تعد متجهة إلى إيران".

منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، قام الجيش الأمريكي بتحويل مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين "لم تمتثلا" للحصار.

كما صعد الجيش الأمريكي على متن سفينتين .

من جانبه، قال الحرس الثوري أنهم دمروا 11 طائرة ومروحية أمريكية خلال 15 يوما من المواجهات .

قال المتحدث باسم الحرس، العميد حسين محبي قال إن العمليات، التي امتدت بين 8 و22 يوليو، أسفرت أيضًا عن تدمير 17 طائرة مسيرة استطلاعية وعملياتية، بينها ثماني طائرات مسيرة حديثة بالكامل.

وأضاف أن الهجمات الإيرانية شملت كذلك تدمير مقاتلة من طراز إف - 15 داخل ملجأ محصن، وطائرة دورية بحرية من طراز P-8، وطائرة نقل عسكرية من طراز C-17، إضافة إلى ثماني طائرات مخصصة للتزود بالوقود.

الجيش الأمريكي حصاره للموانئ الإيرانية الحصار البحري

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