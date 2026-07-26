اليوم .. تكريم إلهام عبدالبديع بمهرجان ساحة المبدعين العرب عن نجاحها في مسلسل «جريمة منتصف الليل»

تُكرَّم الفنانة الهام عبد البديع، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان ساحة المبدعين العرب، وذلك تقديرًا لنجاحها في مسلسل «جريمة منتصف الليل».

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المهرجان حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، حيث يأتي تكريم الهام عبد البديع تقديرًا لما قدمته من أداء مميز في مسلسل «جريمة منتصف الليل»، الذي حظي باهتمام واسع من الجمهور، وحقق ردود فعل إيجابية خلال عرضه.

ويُعد هذا التكريم إضافة جديدة إلى مشوار الفنانة، التي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تثبت حضورها في الدراما المصرية من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، لتواصل حصد ثمار نجاحها بتقدير من المهرجانات والفعاليات الفنية.

وتواصل الهام عبد البديع نشاطها الفني والمشاركة في الفعاليات المختلفة، ويأتي تكريمها اليوم في مهرجان ساحة المبدعين العرب ليؤكد المكانة التي حققتها بين جمهورها وفي الوسط الفني.

ومن المتوقع أن تعرب الفنانة، خلال حفل التكريم، عن سعادتها بهذا التقدير، مؤكدة أن النجاح الحقيقي هو ثمرة التعاون بين جميع أفراد فريق العمل، وموجهة الشكر إلى صناع مسلسل «جريمة منتصف الليل» وإدارة المهرجان على هذا التكريم.