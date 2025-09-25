إلهام عبد البديع لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد من سرق حساباتي

تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرق حساباتها وإشاعة اعتزالها.

وقالت إلهام عبد البديع، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، انا هتخذ للإجراءات القانونية ضد من سرق حسابي و هتوجه غداً لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية لأن دا غلط علي شغلي.

يذكر أن قررت الفنانة إلهام عبد البديع العودة إلى زوجها وليد سامي، وذلك بعد انفصال دام 4 أشهر فقط.

في سياق آخر تحدثت إلهام عبد البديع في تصريحات تلفزيونية سابقة حول علاقتها بمواقع التواصل، قالت: “أنا مش بتاعة سوشيال خالص، يمكن تيك توك شوية، بس أنا بقيت مش بدخل خالص، والسوشيال ميديا بتسرق الوقت حرفيًا، ممكن أقعد ساعتين تلاتة مش واخدة بالي، فبدأت أقلل منها جدًا جدًا”.

وعن الأدوار الأقرب إلى قلبها، عبّرت: "أكتر دور كان قريب مني قوي هو فيلم (أهواك)، حسيته جدًا، وكان شبه شخصيتي جدًا، وفي مسلسل (أولاد تسعة) كمان، فيه حاجات كتير حصلتلي في حياتي شبه اللي في الدور، علشان كده كنت بامثله من قلبي بجد".