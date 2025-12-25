بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، في خطوة أعادت الزخم إلى سوق المعدن الأصفر بعد أسابيع من التراجع والضغوط.



سعر الذهب بعد خفض أسعار الفائدة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة ليعطي دفعة قوية للذهب في السوق ، حيث ينظر المستثمرون إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في فترات تراجع العائد على المدخرات البنكية.



وبالفعل، انعكس القرار سريعًا على تحركات الأسعار داخل محلات الصاغة، وسط حالة ترقب واهتمام من جانب المتعاملين.

تحركات إيجابية بعد موجة هبوط

تحرك سعر الذهب صعودًا بقيمة بلغت نحو 185 جنيهًا على أساس أسبوعي، لينجح في كسر موجة الهبوط التي سيطرت على السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع متوسط بلغ نحو 650 جنيهًا خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وهو ما وصفه تجار بأنه كان نتيجة صدمة مؤقتة في الأسواق.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر

سجل آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 5935 جنيهًا للبيع و5970 جنيهًا للشراء، في إشارة واضحة إلى عودة النشاط التدريجي للطلب بعد قرار خفض الفائدة.



أسعار أعيرة الذهب المختلفة

وصل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى قيمة، إلى نحو 6782 جنيهًا للبيع و6822 جنيهًا للشراء.



وسجل سعر الذهب عيار 18، وهو المتوسط انتشارًا، نحو 5087 جنيهًا للبيع و5117 جنيهًا للشراء.



أما الذهب عيار 14، وهو الأقل قيمة، فقد بلغ نحو 3956 جنيهًا للبيع و3980 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يواكب الارتفاع

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 47.48 ألف جنيه للبيع و47.76 ألف جنيه للشراء، مدعومًا بالصعود الجماعي في أسعار الأعيرة المختلفة، وتحسن شهية الشراء عقب القرار النقدي الجديد.

الذهب عالميًا يدعم الاتجاه الصاعد

على الصعيد العالمي، حافظت أسعار الذهب على مستويات مرتفعة رغم تراجع طفيف لجني الأرباح، بعدما تجاوزت الأوقية حاجز 4500 دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وسجل الذهب الفوري نحو 4479 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة قرب 4502 دولار، وسط توقعات باستمرار الأداء الإيجابي في بيئة الفائدة المنخفضة.

توقعات بمزيد من المكاسب

يرى محللون أن خفض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا يعزز من فرص استمرار صعود الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

ويتوقع خبراء أن يستمر الذهب في جذب الاستثمارات كأداة تحوط رئيسية، مع احتمالات اختبار مستويات سعرية أعلى إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية.

قرار المركزي وتأثيره على السوق

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعر عائد الإيداع 20% وسعر الإقراض 21%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم.

ويؤكد متعاملون أن هذا القرار كان المحرك الأساسي وراء ارتفاع أسعار الذهب، بعدما فقدت الشهادات الادخارية جزءًا من جاذبيتها مقارنة بالاستثمار في المعدن النفيس.

في المجمل، يعكس ارتفاع سعر الذهب في مصر بعد خفض الفائدة حالة من إعادة التوازن للسوق، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار تحركات أقوى خلال الأيام المقبلة مع وضوح الرؤية بشأن السياسة النقدية واتجاهات الأسواق العالمية.