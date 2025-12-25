قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على سعر الذهب في الإمارات

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة تحركات مستقرة تميل إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم، مع استمرار تأثير تحركات المعدن النفيس على المستوى العالمي على السوق المحلية.

 ويظل الذهب من أهم أدوات الادخار والاستثمار، حيث يلجأ إليه المستثمرون والأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية.

وجاءت أسعار الذهب في الأسواق الإماراتية وفق آخر تحديث عند المستويات التالية:


سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 520.19 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 476.49 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 455.17 درهم إماراتي

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 390.14 درهم إماراتي

سعر أوقية الذهب نحو 16 177.92 درهم إماراتي

ويعكس هذا الأداء السعري ارتباط السوق المحلية بتحركات الذهب عالميًا، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل من أبرزها سعر الأوقية في الأسواق الدولية، وتقلبات سعر الدولار الأمريكي، إضافة إلى السياسات النقدية المتبعة في الاقتصادات الكبرى والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس.

ويُعد سوق الذهب في الإمارات من أكثر الأسواق نشاطًا في المنطقة، مدعومًا بالإقبال الكبير على المشغولات الذهبية والسبائك، خاصة في دبي التي تُعد مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب.

كما يشهد السوق زيادة في الطلب خلال المواسم والمناسبات الاجتماعية، ما يرفع من حركة البيع والشراء في السوق المحلية.

ويتابع المستثمرون والمتعاملون في الإمارات أسعار الذهب عن كثب خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب في الأسعار، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للحفاظ على القيمة وتنويع الاستثمارات، إلى جانب دوره التقليدي كملاذ آمن أمام التغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

ذهب سعر اليوم الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

سيارات معدلة

برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أرخص 5 تابلت في مصر 2025

لن تصدق الأسعار.. أرخص 5 تابلت في مصر 2025

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد