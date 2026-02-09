الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

تظهر الدمامل أو الخُراجات في المناطق الحساسة عادةً عندما تنسد بصيلات الشعر وتصاب بالعدوى.

ومن عوامل نمط الحياة والعادات اليومية لظهور الدمامل:

-ارتداء الملابس أو الملابس الداخلية الضيقة.

-الجلوس في وضعية واحدة لفترات طويلة.

-ضعف النظافة الشخصية للمنطقة التناسلية.

-مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف.

-تهيج الجلد الناتج عن الحلاقة أو إزالة شعر العانة.

-التدخين.

-السمنة.

-اضطرابات الهرمونات، خاصةً في فترة البلوغ أو بعد انقطاع الطمث.

تختفي معظم الدمامل من تلقاء نفسها خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، وفي بعض الحالات قد تستمر لعدة أيام أو حتى عدة أشهر.

كيفية التخلص من دمامل المناطق الحساسة ..

-تجنّب الاحتكاك غير الضروري وتقليل التعرق، من خلال ارتداء ملابس وملابس داخلية فضفاضة وجافة.

-وضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة لزيادة تدفق الدم والمساعدة على شفاء العدوى؛ وذلك بنقع منشفة في ماء فاتر ووضعها على المكان لمدة 10 دقائق.

-استخدام الفازلين الطبي لتقليل احتكاك المناطق الحساسة بالملابس، مع الالتزام بالنوع الموصوف من قبل الطبيب.

-استعمال كريمات أو أقراص المضادات الحيوية مثل الإريثرومايسين، والدوكسيسيكلين، والتتراسيكلين في حال وجود عدوى بكتيرية.

-الاستخدام اليومي لغسولات مطهِّرة تحتوي على الكلورهيكسيدين لتنظيف المناطق المصابة.

-استخدام حبوب منع الحمل المركبة في حال حدوث نوبات تهيّج متكررة مرتبطة بالدورة الشهرية.

-تناول مسكنات الألم عند زيادة الشعور بعدم الارتياح أو الالتهاب.

-اللجوء إلى العلاجات المثبِّطة للمناعة في الحالات الشديدة جدًا المرتبطة بضعف الجهاز المناعي.

-استخدام الكورتيكوستيرويدات مثل البريدنيزولون لتقليل الالتهاب الشديد في الجلد.

-تفريغ الخُراج جراحيًا تحت التخدير الموضعي داخل المستشفى، إذا كان ممتدًا بعمق أو لم يختفِ من تلقاء نفسه.

المصدرdailymedicalinfo