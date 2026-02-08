برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

أكدت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، أن الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإيجار القديم، بعد إقراره كان أكثر من الهم الذي كان ظاهرا خلال فترة مناقشة القانون.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المنصة التي وضعت للتقديم من أجل الحصول على السكن البديل، تعتبر إجهاد كبير على الشريحة التي تبحث عن حقوقها مثل كبار الن والأرامل، وزوجات المستأجر الأساسي، ومن هم ذوي احتياجات خاصة.

ولفتت إلى أن حصول الأشخاص أو تسجيل الأشخاص على المنصة من أجل الحصول على سكن بديل يعتبر أمر صعب للغاية، والكثير من الأشخاص لا تعرف التسجيل،وأن المنصة عليها ضغط.

السكن البديل يعتبر عقبة

وأشارت إلى أن فكرة السكن البديل يعتبر عقبة من العقبات التي توضع أمام المستأجرين، وأنه حتى هذه اللحظة لا تعلم هل هناك وحدات جاهزة، أم سيتم بناء وحدات جديدة.

وأوضحت أن المواطنين تسجل في المنصة لمدة 3 أشهر، وأنه تم مد الفترة، وأن كل من سجل ينتظر الحصول على الوحدة، وأن بعض الأشخاص التي قامت بالتسجيل لديهم تخوف من الحصول على الوحدة التي يعيشون فيها دون توفير البديل.

وتابعت أنه من خلال الرصد بخصوص تطبيق القانون نجد صعوبات كثيرة، على الكثير من الأشخاص.