غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس

قياس 'التلوث السمعي'
قياس 'التلوث السمعي'
حنان توفيق

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الملف البيئي المصري، انتقلت محافظة السويس من مرحلة الرصد الروتينية للضوضاء إلى حقبة الرقابة اللحظية المتكاملة. 

ومع تدشين محطات رصد رقمية بقلب حي فيصل، لم يعد قياس 'التلوث السمعي' مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى منظومة ذكية توفر لصُنّاع القرار بيانات دقيقة على مدار الساعة. 

 رؤية بانورامية شاملة تضمن بيئة هادئة ومستدامة

وتأتي هذه الانطلاقة لتكتمل بها الحلقة المفقودة في إقليم قناة السويس، حيث تتوحد الجهود بين بورسعيد والإسماعيلية والسويس لرسم رؤية بانورامية شاملة تضمن بيئة هادئة ومستدامة، تضع صحة المواطن وجودة حياته كأولوية قصوى ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

بالتوازي مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، تُولي مصر اهتماماً متزايداً لمواجهة 'التلوث السمعي' كأحد المهددات الصحية والبيئية. وتمثل المبادرة الرقابية الجديدة في محافظة السويس خطوة عملية نحو تعزيز المعايير البيئية وخلق بيئة حضارية هادئة ومستدامة.

وتحول قياس الضوضاء من مجرد إجراء روتيني، في محافظة السويس، إلى منظومة رقمية متكاملة، من خلال تدشين محطات رصد لحظية، بات بإمكان صُنّاع القرار الحصول على بيانات دقيقة وعلى مدار الساعة لمستويات الضوضاء البيئية.

​تتخذ هذه المحطات من مبنى حي فيصل بالسويس مركزاً لها، والتي لا تقوم فقط بالقياس، بل تعمل كأداة تحليلية تدعم التخطيط العمراني والبيئي، وتساعد في وضع سياسات مرنة للحد من الضجيج في المناطق السكنية شديدة الزحام.

هذه الخطوة ​تكتسب أهمية استراتيجية كونها تُكمل عقد منظومة الرصد في إقليم قناة السويس، فبعد الانتهاء من تجهيز محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تأتي السويس لتغلق الدائرة، مما يتيح للدولة رؤية بانورامية شاملة للحالة البيئية لهذا الممر الملاحي والتنموي العالمي.

تساعد القدرة على مقارنة مستويات الضوضاء بين مدن القناة الثلاث، في وضع حلول واستراتيجيات موحدة للتعامل مع مصادر الضوضاء، سواء كانت صناعية، مرورية، أو تجارية، اضافة الى تحسين جودة الحياة، و ضمان بيئة هادئة.

وتتوسع الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء في مصر لتغطي نقاطاً حيوية متزايدة على مستوى الجمهورية، التزاما بمستهدفات "رؤية مصر 2030"، ​فالهدف النهائي هو تقييم حجم الضرر الذي قد يتعرض له المواطن، ومن ثم التحرك الاستباقي لمنع تفاقم التلوث السمعي، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والإنتاجية.

الرصد الروتيني محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي السويس التلوث السمعي

