من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الملف البيئي المصري، انتقلت محافظة السويس من مرحلة الرصد الروتينية للضوضاء إلى حقبة الرقابة اللحظية المتكاملة.

ومع تدشين محطات رصد رقمية بقلب حي فيصل، لم يعد قياس 'التلوث السمعي' مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى منظومة ذكية توفر لصُنّاع القرار بيانات دقيقة على مدار الساعة.

رؤية بانورامية شاملة تضمن بيئة هادئة ومستدامة

وتأتي هذه الانطلاقة لتكتمل بها الحلقة المفقودة في إقليم قناة السويس، حيث تتوحد الجهود بين بورسعيد والإسماعيلية والسويس لرسم رؤية بانورامية شاملة تضمن بيئة هادئة ومستدامة، تضع صحة المواطن وجودة حياته كأولوية قصوى ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

بالتوازي مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، تُولي مصر اهتماماً متزايداً لمواجهة 'التلوث السمعي' كأحد المهددات الصحية والبيئية. وتمثل المبادرة الرقابية الجديدة في محافظة السويس خطوة عملية نحو تعزيز المعايير البيئية وخلق بيئة حضارية هادئة ومستدامة.

وتحول قياس الضوضاء من مجرد إجراء روتيني، في محافظة السويس، إلى منظومة رقمية متكاملة، من خلال تدشين محطات رصد لحظية، بات بإمكان صُنّاع القرار الحصول على بيانات دقيقة وعلى مدار الساعة لمستويات الضوضاء البيئية.

​تتخذ هذه المحطات من مبنى حي فيصل بالسويس مركزاً لها، والتي لا تقوم فقط بالقياس، بل تعمل كأداة تحليلية تدعم التخطيط العمراني والبيئي، وتساعد في وضع سياسات مرنة للحد من الضجيج في المناطق السكنية شديدة الزحام.

هذه الخطوة ​تكتسب أهمية استراتيجية كونها تُكمل عقد منظومة الرصد في إقليم قناة السويس، فبعد الانتهاء من تجهيز محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تأتي السويس لتغلق الدائرة، مما يتيح للدولة رؤية بانورامية شاملة للحالة البيئية لهذا الممر الملاحي والتنموي العالمي.

تساعد القدرة على مقارنة مستويات الضوضاء بين مدن القناة الثلاث، في وضع حلول واستراتيجيات موحدة للتعامل مع مصادر الضوضاء، سواء كانت صناعية، مرورية، أو تجارية، اضافة الى تحسين جودة الحياة، و ضمان بيئة هادئة.

وتتوسع الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء في مصر لتغطي نقاطاً حيوية متزايدة على مستوى الجمهورية، التزاما بمستهدفات "رؤية مصر 2030"، ​فالهدف النهائي هو تقييم حجم الضرر الذي قد يتعرض له المواطن، ومن ثم التحرك الاستباقي لمنع تفاقم التلوث السمعي، مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والإنتاجية.