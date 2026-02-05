قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

حنان توفيق

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بسندوب ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز بوزارة البيئة والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون البيئة والمجازر وعدد من قيادات المحافظة .

وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات مصنع معالجة وتدوير المخلفات، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية الموجودة بمقلب سندوب والتي تقدر بنحو (950 ألف طن تراكمات ) والتي كانت على ارتفاع 34م فوق سطح الأرض و 4 م تحت سطح الأرض وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 103 مليون جنيه ، وتم تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب على مساحة 18 فدان بطاقة استعابية (1200 طن يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه.

ويخدم مصنع معالجة وتدوير المخلفات مركز ومدينة المنصورة وطلخا وعددا من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية ويعد من أكبر مصانع معالجة وتدوير المخلفات في مصر ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الدقهلية شهدت الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية (بتكلفة بلغت 234 مليون جنيه) بمدن (السنبلاوين – ميت غمر – سندوب – نبروه – بني عبيد – دكرنس – منية النصر ) بإجمالي كمية 1.9 مليون طن ، و إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بطاقة استيعابية (1200 طن/يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية 498 مليون جنيه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية اثناء عملية التشغيل للمصنع وتقليل الانبعاثات داخله لمنع التأثير علي المواطنين ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل وتقليل المرفوضات الموجه إلي المدفن الصحي بقلابشو .

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مصنع معالجة المخلفات البلدية بسندوب تم إنشاؤه على أرض مقلب قديم للقمامة تم تطهيره بإزالة نحو مليون طن من المخلفات المتراكمة وجاء تنفيذ المشروع بدعم من وزارة التنمية المحلية، باستثمارات كلية بلغت 233 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الدقهلية أن منشأة معالجة المخلفات تقام على مساحة 18 فداناً، وتعمل بتكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، وتتمتع بطاقة تصميمية تصل إلى 1200 طن من المخلفات يومياً. وتتم العمليات من خلال مرحلتين رئيستين (الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية).

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية للمصنع تعرفا من مسئولي الشركة المشغلة للمصنع لخطط التشغيل وعدد الخطوط الخاصة بعملية التدوير وانتاج السماد العضوي والوقود البديل والتعرف علي مراحل إنتاجه ، كما تفقدا المعدات والمراحل الخاصة بالعمل ومعاينة المنتج النهائي بالسماد العضوي والوقود البديل الذي يتم توجيه لمصانع الإسمنت .

كما تمت الاشارة إلى أن العمل يبدأ باستقبال المخلفات القادمة من الأحياء والمراكز ، ليتم وزنها إلكترونياً بميزان "البسكول" المتصل ببرنامج مركزي للمتابعة. ثم تنتقل إلى منطقة الاستقبال لفرز أولي لإزالة المخلفات كبيرة الحجم قبل رفعها آلياً إلى خطي الفرز الرئيسيين.

ويضم المصنع  ميزان بسكول، وخطي فرز متكاملين يتكونان من (وحدة فرم أولى، وحدة فصل عضوي، وحدة فصل بالهواء، سير فرز، وحدة فصل ثانوي)، بالإضافة إلى وحدات نخل للمادة العضوية.

ويتم فصل مخرجات التدوير عبر وحدات الفرز المتخصصة، إلى المادة العضوية التي تتم معالجتها بيولوجياً وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست"، أما المواد ذات المحتوى الحراري العالي يتم تحويلها إلى وقود بديل (RDF) صالح للاستخدام في الصناعات، والمواد ذات القيمة (المفروزات) كالبلاستيك والمعادن فهى لإعادة التدوير، والمخلفات الخاملة (المرفوضات) فيتم نقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية الهندسية بقلابشو.

يُمثل المشروع نقلة نوعية في نظام إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يحول المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية وطاقة بديلة.

مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب حجم الإستثمارات المُقدمة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية وتقليل الانبعاثات محافظ الدقهلية

