بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

تعد صفقة إنتقال الفرنسي كريم بنزيما من إتحاد جده الي الهلال هي الابرز في ميركاتو الإنتقالات الشتوية السعودية .

وتصدر الهلال قائمة التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بضمه سبعة لاعبين هم الإسباني بابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري، والفرنسي قادر ميتير والفرنسي سايمون بوابري.

أما القطب الآخر في العاصمة، نادي النصر، فقد اختار الهدوء والتركيز بضم الثنائي العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، مقابل رحيل البرازيلي ويسلي وهارون كمارا.

وفي المقابل، أعاد نادي الاتحاد ترتيب أوراقه الهجومية برحيل الفرنسي بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي ومعاذ فقيهي وفواز الصقور، ليعوضهم بالهداف المغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيكنا، مع استعادة طلال حاجي وفرحة الشمراني.

أما نادي الشباب، فقد تحول إلى خلية نحل بضم 7 أسماء بارزة عبر بوابة الإعارة والتعاقد، شملت علي البليهي، وفواز الصقور، وهارون كمارا، وعلي الأسمري، والأردني علي العزايزة، ومحمد الثاني وباسل السيالي، في حين ودع الثنائي نواف الصعدي ونواف الغليميش.

ولم يغب التعاون عن المشهد، حيث سجل نشاطاً قياسياً بضم 7 لاعبين جدد هم محمد القحطاني، والبرازيلي جابرييل تيكسيرا، وفهد الرشيدي، وكشيم القحطاني، والبلغاري مارين بيتكوف، وقاسم لاجامي، وسيف رجب، مقابل رحيل الرباعي سلطان مندش والفرنسي رومان فيفر ومحمد العقل ووليد الأحمد.

فيما عزز نادي الخلود صفوفه بـ 7 صفقات شملت الغيني منصور كمارا، وعبد الله آل عجيان، والإنجليزي آدم بيرين، والليتواني إدجاراس أوتكوس، وراشد عناد، والإسباني إيكر كورتاخارينا، وراكان بن جمعان، مع مغادرة النيجيري ويليام تروست إيكونج.

واكتفى أهلي جده بضم البرازيلي ريكاردو ماتياس ورحيل 4 لاعبين بينهم فهد الرشيدي وعبد الله العمار، وتعاقد الفيحاء مع معاذ الحبيب وعبد الله رديف، وانضم لنادي ضمك البلجيكي جوناثان أوكيتا ونواف الصعدي ومحمد الصلخدي، بينما استقطب الحزم النيجيري يوسف أومارو وعبد الله العمار.