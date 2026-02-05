قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما
عبدالحكيم أبو علم

تعد صفقة إنتقال الفرنسي كريم بنزيما من إتحاد جده الي الهلال هي الابرز في ميركاتو الإنتقالات الشتوية السعودية .

وتصدر الهلال قائمة التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بضمه سبعة لاعبين هم الإسباني بابلو ماري وسلطان مندش ومراد هوساوي وريان الدوسري، والفرنسي قادر ميتير والفرنسي سايمون بوابري.

أما القطب الآخر في العاصمة، نادي النصر، فقد اختار الهدوء والتركيز بضم الثنائي العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، مقابل رحيل البرازيلي ويسلي وهارون كمارا.

وفي المقابل، أعاد نادي الاتحاد ترتيب أوراقه الهجومية برحيل الفرنسي بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي ومعاذ فقيهي وفواز الصقور، ليعوضهم بالهداف المغربي يوسف النصيري والفرنسي جورج إيلينيكنا، مع استعادة طلال حاجي وفرحة الشمراني.

أما نادي الشباب، فقد تحول إلى خلية نحل بضم 7 أسماء بارزة عبر بوابة الإعارة والتعاقد، شملت علي البليهي، وفواز الصقور، وهارون كمارا، وعلي الأسمري، والأردني علي العزايزة، ومحمد الثاني وباسل السيالي، في حين ودع الثنائي نواف الصعدي ونواف الغليميش.

ولم يغب التعاون عن المشهد، حيث سجل  نشاطاً قياسياً بضم 7 لاعبين جدد هم محمد القحطاني، والبرازيلي جابرييل تيكسيرا، وفهد الرشيدي، وكشيم القحطاني، والبلغاري مارين بيتكوف، وقاسم لاجامي، وسيف رجب، مقابل رحيل الرباعي سلطان مندش والفرنسي رومان فيفر ومحمد العقل ووليد الأحمد.

فيما عزز نادي الخلود صفوفه بـ 7 صفقات شملت الغيني منصور كمارا، وعبد الله آل عجيان، والإنجليزي آدم بيرين، والليتواني إدجاراس أوتكوس، وراشد عناد، والإسباني إيكر كورتاخارينا، وراكان بن جمعان، مع مغادرة النيجيري ويليام تروست إيكونج.

واكتفى أهلي جده بضم البرازيلي ريكاردو ماتياس ورحيل 4 لاعبين بينهم فهد الرشيدي وعبد الله العمار، وتعاقد الفيحاء مع معاذ الحبيب وعبد الله رديف، وانضم لنادي ضمك البلجيكي جوناثان أوكيتا ونواف الصعدي ومحمد الصلخدي، بينما استقطب الحزم النيجيري يوسف أومارو وعبد الله العمار.

كريم بنزيما الدوري السعودي نادي الهلال إتحاد جده كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

صناع الخير

صناع الخير توزع نظارات طبية على الحالات المستحقة مجانا ببورسعيد

ندوة مجلة علاء الدين

حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي

وزيرة البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدون مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

وزيرة البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدان مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد