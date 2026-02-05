قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم

محمود محسن

أكد باسل السيسي، عضو غرفة السياحة الدينية، أن إيقاف تأشيرات العمرة لا يُعد قرارًا استثنائيًا أو موجّهًا لشركات السياحة المصرية فقط، موضحًا أن ما حدث يأتي ضمن مراجعات دورية تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتقييم أداء شركات السياحة على مستوى العالم.

وأشار السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”,  أن القرار شمل  1800 شركة سياحة دوليًا، بسبب ملاحظات تنظيمية، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة، ولن يؤدي إلى تعطيل موسم العمرة بشكل كامل.

 أوضح أن الأزمة تسببت في حالة من الارتباك داخل السوق السياحي، خاصة مع الارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر الطيران، نتيجة غياب التنسيق المسبق بين شركات الطيران وشركات السياحة.

وأضاف أن بعض شركات السياحة تكبدت خسائر مالية كبيرة، بسبب ارتباطها بعقود مسبقة مع فنادق وشركات سعودية، إلى جانب التزاماتها تجاه المعتمرين، ما زاد من حجم الضغوط خلال فترة الإيقاف.

وشدد عضو غرفة السياحة الدينية على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون بين شركات السياحة تحت مظلة وزارة السياحة، مع وضع خطة تشغيل واضحة منذ بداية الموسم، تلتزم بها جميع الجهات المعنية، فضلًا عن منح تسهيلات في إجراءات المراجعة لتسريع عودة الشركات الموقوفة إلى العمل.

