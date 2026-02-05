حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم

أكد باسل السيسي، عضو غرفة السياحة الدينية، أن إيقاف تأشيرات العمرة لا يُعد قرارًا استثنائيًا أو موجّهًا لشركات السياحة المصرية فقط، موضحًا أن ما حدث يأتي ضمن مراجعات دورية تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتقييم أداء شركات السياحة على مستوى العالم.

وأشار السيسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”, أن القرار شمل 1800 شركة سياحة دوليًا، بسبب ملاحظات تنظيمية، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة، ولن يؤدي إلى تعطيل موسم العمرة بشكل كامل.

أوضح أن الأزمة تسببت في حالة من الارتباك داخل السوق السياحي، خاصة مع الارتفاع المفاجئ في أسعار تذاكر الطيران، نتيجة غياب التنسيق المسبق بين شركات الطيران وشركات السياحة.

وأضاف أن بعض شركات السياحة تكبدت خسائر مالية كبيرة، بسبب ارتباطها بعقود مسبقة مع فنادق وشركات سعودية، إلى جانب التزاماتها تجاه المعتمرين، ما زاد من حجم الضغوط خلال فترة الإيقاف.

وشدد عضو غرفة السياحة الدينية على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون بين شركات السياحة تحت مظلة وزارة السياحة، مع وضع خطة تشغيل واضحة منذ بداية الموسم، تلتزم بها جميع الجهات المعنية، فضلًا عن منح تسهيلات في إجراءات المراجعة لتسريع عودة الشركات الموقوفة إلى العمل.