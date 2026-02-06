محاولات للصلح بين عضوي مجلس إدارة الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن هناك بعض المحاولات من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للصلح بين محمد طارق ورامي نصوحي عضو المجلس بعض وجود توتر في العلاقة بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن البعض داخل مجلس الإدارة يرى أن الأزمة بسيطة ويجب تداركها وأن هناك سوء تفاهم بين الطرفين.

تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، لتأجيل مباراة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 12 فبراير الجاري، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة قوية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء طلب الزمالك في ظل استعداداته لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم 14 فبراير الحالي، ضمن منافسات البطولة القارية، حيث يسعى الجهاز الفني لتوفير أفضل ظروف الإعداد وتفادي ضغط المباريات والإجهاد البدني للاعبين قبل اللقاء الإفريقي المرتقب.