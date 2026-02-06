تقطيع مقاعد السينما والبصق على الشاشة.. سر غضب الجمهور من فيلم باب الحديد

كشفت عائلة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول حياته المهنية، خصوصًا حول فيلمه الشهير «باب الحديد»، الذي أصبح اليوم من كلاسيكيات السينما المصرية، لكنه لم يكن كذلك عند عرضه لأول مرة.

سقطة تجارية كبيرة

وأوضح المنتج جابي خوري، أن الفيلم واجه سقطة تجارية كبيرة وقت طرحه في دور العرض، رغم أن المخرج يوسف شاهين نجح في إقناع المنتج جبرائيل تلحمي بالمشروع، معتمدًا على نجومية فريد شوقي وهند رستم كبطلين للعمل.

مقاعد السينما والبصق على الشاشة

واستكمل: لكن المفاجأة جاءت مع رد فعل الجمهور، حيث تم سحب الفيلم من السينما بعد ثلاثة أيام فقط من العرض، لرفض الجمهور نهاية الفيلم ومحتواه الذي كان يُعتبر صادمًا في ذلك الوقت.

وأكدت خوري أن غضب المشاهدين وصل إلى حد قطع مقاعد السينما والبصق على الشاشة وعلى يوسف شاهين نفسه.