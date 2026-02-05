أمير رمسيس لـ«صدى البلد»: يوسف شاهين كان سبب حبي للإخراج وتحقيق حلم الطفولة.. فيديو

أكد المخرج أمير رمسيس، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، أن شغفه بعالم السينما بدأ منذ طفولته، متأثرًا بتجربة المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي شكّل وعيه الفني مبكرًا وفتح أمامه أبواب الحلم بالإخراج.

وقال أمير رمسيس إن السينما بالنسبة له ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل أداة قوية للتواصل مع الجمهور والتأثير فيه، مشيرًا إلى أن المخرج يمتلك قدرة حقيقية على نقل الأفكار والمشاعر من خلال الصورة.

وأضاف: «منذ أن كان عمري 10 سنوات، كان حلمي أن أكون مخرجًا، وكنت أتابع أعمال يوسف شاهين بشغف كبير، لأنها جعلتني أدرك قيمة السينما ودورها»، مؤكدًا أن الإصرار والعمل الجاد كانا السبب في تحقيق هذا الحلم.

واختتم أمير رمسيس حديثه مع «صدى البلد» معربًا عن سعادته بما وصل إليه، وحمد الله على تحقيق حلم الطفولة، مؤكدًا استمراره في تقديم أعمال سينمائية تحمل رسائل إنسانية وفنية صادقة.



