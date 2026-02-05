روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات بواسطة منظومات الدفاع الجوي .

وفي وقت لاحق ، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحٍ لقناة فرانس 2 التلفزيونية الفرنسية، أن الحصيلة الرسمية لقتلى حرب بلاده مع روسيا تبلغ 55 ألف قتيل.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن هذه الحصيلة تشمل جنوداً محترفين ومجندين، لكنه أكد وجود عدد كبير من الجنود الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

من جانب آخر، قال ثلاثة دبلوماسيين الأربعاء إن سفراء الاتحاد الأوروبي يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لتمويل دفاع أوكرانيا بفضل مسودة اتفاق تشير إلى مشاركة دول ثالثة في صفقات الأسلحة.

ومن المقرر أن يجتمع السفراء الأوروبيون بعد ظهر اليوم الأربعاء لإنهاء المحادثات بعد أسبوع من المفاوضات العثرة.

وكانت العقبة الأخيرة هي تحديد كيفية مشاركة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عقود الدفاع الممولة من القرض.

ووفقا لمسودة الاتفاق التي أطلعت عليها مجلة /بولتيكو/، سيتم السماح لأوكرانيا بشراء أسلحة رئيسية من بلدان، تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في حالة عدم توفر منتج مكافئ في الاتحاد الأوروبي أو في حالة وجود حاجة ملحة لذلك.

جدير بالذكر أن فرنسا قادت الجهود الرامية إلى ضمان حصول دول الاتحاد الأوروبي، التي تدفع فوائد القرض، على أقصى استفادة من عقود الدفاع.