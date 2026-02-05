لافروف: التصعيد بين إيران وأمريكا ينذر بانفجار محتمل.. ولن نقف مكتوفي الأيدي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد موسكو للمساهمة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط امتثالا للاتفاقيات المبرمة سابقاً، مشيرا إلى أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة وإيران يدركان ذلك تماما.

وقال الوزير الروسي، في تصريحات صحفية له بمناسبة يوم الدبلوماسي، إن موسكو تناقش التعقيدات الحالية في الشرق الأوسط في اتصالاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وشدد لافروف، في تصريحاته، على أن إيران شريك وثيق لروسيا، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تطور التعقيدات الحالية في المنطقة.

كما حذر وزير الخارجية الروسي من التصعيد الحالي في العلاقات الأمريكية الإيرانية، والذي ينذر بانفجار محتمل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، على حد تصريحاته.

واختتم الوزير لافروف تصريحاته بالقول: “شركاتنا في فنزويلا في أعقاب الأحداث الأخيرة تُجبر على مغادرة البلاد”.