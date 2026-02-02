لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تعزيز فعاليات المنظمة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تالاتبيك ماساديكوف، قضايا توطيد وتطوير المنظمة، فضلاً عن تحسين فعالياتها في ظل الظروف الراهنة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا توطيد وتطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلًا عن تعزيز فعالية المنظمة في الظروف الراهنة، كما تم مناقشة قضايا رئيسية تتعلق بتنفيذ أولويات رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لعام 2026، التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في دورة مجلس الأمن الجماعي للمنظمة عام 2025 في بيشكيك".

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أكد في وقت سابق اليوم أن روسيا، التي ستترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026، مستعدة للعمل عن كثب مع أمانة المنظمة وأمينها العام تالاتبيك ماساديكوف، مؤكدا تعليق روسيا لآمالها على ماساديكوف لعزيز التعاون بين أعضائها.

ولفت لافروف إلى أن التهديدات والتحديات الجديدة في منطقة آسيا الوسطى، ولا سيما حول أفغانستان، تعد محورية لعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتولت روسيا رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأول من يناير2026، تحت شعار: "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب: هدف مشترك، مسؤولية مشتركة".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست استنادًا لمعاهدة الأمن الجماعي الأساسية، الموقعة بتاريخ 15 مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ وتضم المنظمة حاليا كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافةً إلى روسيا.