برلمان

برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية

حسن رضوان

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ تعكس إدراك الدولة العميق لخطورة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه مصر، خاصة مع ما تشهده السواحل من ضغوط متزايدة؛ نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية علمية متكاملة؛ من خلال تنفيذ مشروعات قومية لحماية الشواطئ، وتكريك البواغيز، وتطوير البحيرات الشمالية؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز مفهوم الأمن البيئي، كأحد ركائز الأمن القومي المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل ومثلث الديبة؛ تمثل نماذج واضحة للتخطيط المسبق والعمل الاستباقي، لما لها من مردود مباشر على حماية المدن الساحلية، ودعم قطاع الصيد، وتحسين جودة المياه، وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد النائب أحمد الشرقاوي، على أهمية المتابعة الحكومية المستمرة لهذه المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، سواء من حيث التمويل أو الجداول الزمنية، مؤكداً أن البرلمان يساند هذه الجهود من خلال دوره التشريعي والرقابي؛ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

واختتم الشرقاوي تصريحَه، بالتأكيد أن ما تشهده مصر حالياً من مشروعات لحماية الشواطئ والبحيرات؛ يعكس انتقال الدولة من مرحلة رد الفعل، إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي طويل المدى؛ بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، ويعزز مسار التنمية المستدامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي التغيرات المناخية حماية الشواطئ

