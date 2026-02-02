قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
توك شو

لميس الحديدي: فتح معبر رفح وعودة الحياة جزئيًا بعد وساطة مصرية وقطرية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عودة الحياة لمعبر رفح البري جاءت بعد 636 يومًا، أي بعد 21 شهرًا من الإغلاق الخانق لأهل غزة، لافتة إلى أن الفتح تم بعد ضغوط أمريكية ووساطات مصرية قطرية، في إطار الجهود للدفع بالبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يتضمن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
 

تابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "معبر رفح يُعد المنفذ البري الوحيد لأهل غزة للدخول والخروج إلى العالم الخارجي، حيث إن كافة المعابر الأخرى تمر من خلال إسرائيل، حتى معبر كرم أبو سالم".
وأوضحت أن معبر رفح المصري الفلسطيني هو معبر الأفراد الوحيد الذي يخرج منه أهل غزة إلى العالم الخارجي دون المرور بإسرائيل، وهو معبر أفراد فقط.

ولفتت إلى أن الافتتاح اليوم يُعد بمثابة افتتاح جزئي، قائلة: "يعني عددًا محدودًا من حركة الأفراد من الجانبين يوميًا، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مقارنة بفترة عمل كانت من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً أحيانًا بعد الظهيرة".

تابعت: "الأعداد محدودة، ومن المفترض أن يدخل وفقا للاتفاق  50 مريضًا أو جريحًا، برفقة اثنين من المرافقين لكل منهم يوميا ، أي ما يقرب من 150 فلسطينيًا، رغم أن من وصل إلى مصر اليوم لا يتجاوز خمسة جرحى، ومعهم سبعة من المرافقين".

ولفتت الحديدي إلى أن الأرقام محدودة، لأن قائمة الحالات الملحّة للضرورة لتلقي العلاج تصل إلى عشرين ألف حالة، منهم 4500 طفل، قائلة: "ينتظرون الخروج للعلاج، في الأغلب إلى مصر وبعض الدول مثل قطر وغيرها، لكن الغالبية في مستشفيات سيناء، ولو خرج 50 شخصًا يوميًا نحتاج إلى 400 يوم، أي قرابة عامين، وده مش خروج جزئي، ده إحنا بنقّط، والجرحى ممكن يكونوا ماتوا".

أردفت: "الجرحى في هذه الحرب الشرسة وصلوا إلى 171 ألف مصاب، بالإضافة إلى 71 ألف شهيد، وبالتالي قائمة الطوارئ الملحّة تبلغ عشرين ألف حالة، ولو فضلنا نخرج 50 شخصًا كل يوم نحتاج إلى 400 يوم، يعني عامين، ويكون المصابون ماتوا".

ولفتت إلى أن هناك تحسنًا نسبيًا في ولوج المساعدات، وبالرغم من أن الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، فإن ما يصل لا يتجاوز 250 شاحنة على الأكثر، وما زالت مواد البناء لا تدخل ولا البيوت المتنقلة.

وشددت على أن مستشفيات شمال سيناء والقطاع الصحي في مصر، سواء الهلال الأحمر أو الإسعاف، على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمصابين.
 

