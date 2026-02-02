قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح والدخيلة ، وذلك يوم الأحد 5 فبراير القادم.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.

وتضم جلسة المزاد سيارات من علامات BMW، دودج، كيا، أودي، مرسيدس، جاجوار، هيونداي، كرايسلر، ميتسوبيشي، رانج روفر، فورد، بورشة، شيفروليه، فولكس فاجن، هامر، هوندا، رينو، لاندروفر، مركبات  CANAM، دراجات تريوموف ، مركبات كافيرا.

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

