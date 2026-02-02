رحيل يهز القلوب داخل طب طنطا.. وعميد الكلية يكشف لـ صدي البلد شهادته المؤثرة

قال الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن رحيل الطبيب الشاب وصانع المحتوى أحمد مصطفى البراجة يُعد خسارة كبيرة للكلية وللمجتمع الطبي بشكل عام، مؤكدًا أن الفقيد كان من الطلاب المتميزين علميًا، والمتفوقين أخلاقيًا خلال سنوات دراسته بكلية الطب.



طالب متفوق وأخلاق رفيعة تشهد له

وأوضح عميد الكلية، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن أحمد مصطفى كان مثالًا يُحتذى به بين زملائه، لما عُرف عنه من حسن الخلق، والاجتهاد، والالتزام، إلى جانب شخصيته الهادئة والمتعاونة، التي جعلته محل احترام وتقدير من زملائه وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.حزن يخيم على أروقة كلية الطب بجامعة طنطا

وأضاف الدكتور حنتيرة أن حالة من الحزن والأسى خيّمت على أروقة كلية الطب بجامعة طنطا منذ الإعلان عن خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن الفقيد لم يكن مجرد طالب متفوق، بل كان شابًا واعيًا يحمل رسالة إنسانية، وحرص من خلال نشاطه في مجال صناعة المحتوى على تقديم تجارب هادفة وأفكار صادقة تمس قلوب المتابعين، وتعكس وعيه ونضجه رغم صغر سنه.





الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا



نعي طلابي يعكس مكانة خاصة بين زملائه

وأشار إلى أن تفاعل اتحاد طلاب كلية الطب مع خبر الوفاة، ونعيه الرسمي للراحل، يعكس المكانة التي حظي بها بين زملائه، لافتًا إلى أن سيرة أحمد الطيبة ستظل حاضرة في ذاكرة الكلية، كنموذج مشرّف لخريجيها.



دعوات بالرحمة والصبر لأسرته ومحبيه

واختتم عميد كلية الطب حديثه بالدعاء للفقيد، قائلًا:

“نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، ويجعله من أهل الجنة، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يكون ما قدمه في حياته في ميزان حسناته.”



لم يكن خبر رحيل أحمد مصطفى مجرد نبأ عابر، بل تحوّل إلى رسالة مؤثرة أعادت إلى الأذهان حقيقة فناء الدنيا وسرعة تقلب الأحوال، حيث وجد كثيرون في قصته تذكرة صادقة بقيمة الأخلاق والعمل الصالح، وأن الأثر الحقيقي للإنسان لا يُقاس بطول العمر، بل بما يتركه من سيرة طيبة في قلوب من حوله.