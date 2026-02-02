خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب

كشف الفنان خالد زكي تفاصيل دوره في مسلسل “فخر الدلتا”، المقرر مشاركته في ماراثون رمضان 2026، ورأيه في البطولة الشبابية بشكل عام .

وقال خالد زكي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل «فخر الدلتا»، لأنه معتمد على البطولة الشبابية، وأول بطولة للممثل الشاب أحمد رمزي، بجانب أن الدور مختلف تمامًا عن الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

وأضاف خالد زكي، أنه يجسد دور رئيس شركة دعاية وإعلانات شهيرة، في قالب اجتماعي وكوميدي، لافتا إلى أن شركة الإنتاج والمخرج كان لهما عامل كبير في قبوله العمل.

وعن رأيه في موهبة أحمد رمزي ودعم المواهب الشابة بشكل عام، قال خالد زكي: «طبيعة الدور مهمة، وفي نفس الوقت فكرة دعم الشباب، زي ما زمان ناس كتير وقفت معانا في بداية مشوارنا، خاصة أن أحمد رمزي ممثل مجتهد وعنده حضور وموهبة، وأنا أتمنى له ولكل الشباب المشاركين في العمل كل الخير».

مسلسل «فخر الدلتا»

يُعد مسلسل «فخر الدلتا» من الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القيم الأصيلة والصراعات الإنسانية داخل المجتمع، في إطار درامي مشوق، ومن المتوقع أن يشهد تفاعلًا واسعًا فور بدء عرضه، لا سيما مع عودة كمال أبو رية وخالد زكي بأدوار محورية وقوية.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح، ويعيش في إحدى قرى الدلتا، وتدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبد العظيم، أحمد صيام، تامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.