خالد زكي: أمثل بعقلية الطالب لا النجم.. والاختيار الجيد سر الرحلة

أكد الفنان خالد زكي أن شغفه بالتمثيل لم يفقد بريقه منذ خطواته الأولى في عالم الفن، مشددًا على أنه يتعامل مع كل تجربة جديدة بروح المتعلم القَلِق على النجاح، لا بعقلية النجم الباحث عن الشهرة أو الانتشار السريع.

قيمة العمل الفني

وأوضح خالد زكي خلال لقائه في برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC أنه يضع قيمة العمل الفني وجودته في مقدمة أولوياته، معتبرًا أن التمثيل مسؤولية كبيرة قبل أن يكون وسيلة للشهرة.

توتر شديد مع بداية أي عمل

وقال إنه يشعر بتوتر شديد مع بداية أي عمل جديد، وكأنه يخوض تجربته الأولى، مؤكدًا أن هذا الإحساس يلازمه حتى انتهاء التصوير.

قراءة العمل كاملًا

وأشار إلى أنه لا يوافق على أي دور قبل قراءة العمل كاملًا، موضحًا أنه يتعامل مع النص بشكل شامل وقد تكون لديه أحيانًا ملاحظات فنية، لكنه يحرص في النهاية على أداء الدور بمنتهى الاحتراف والتركيز في أدق التفاصيل.

وكشف خالد زكي عن أن بعض أدواره تركت أثرًا نفسيًا عميقًا بداخله، مشيرًا إلى أن مشاركته في فيلم «طباخ الرئيس» كانت من أكثر التجارب إرهاقًا له نفسيًا، حيث ظل متأثرًا بالشخصية لعدة أشهر بعد انتهاء التصوير، قبل أن يفصل تمامًا عنها بمجرد إعلان المخرج انتهاء المشهد.

أصعب محطاته الفنية

وتحدث عن واحدة من أصعب محطاته الفنية، وهي مشاركته في مسلسل «صاحب السعادة» أمام الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية وزير الداخلية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر كان الاعتماد على كوميديا الموقف رغم عدم تصنيفه لنفسه كممثل كوميدي، وهو ما تطلب مجهودًا مضاعفًا.

واختتم خالد زكي حديثه بالتأكيد على أنه لا يشعر بالندم تجاه أي دور اعتذر عنه، لأن قراراته دائمًا ما تكون مدروسة بعناية، موضحًا أنه يضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان ليصل إلى أفضل نتيجة ممكنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه بطبيعته شخص متفائل.