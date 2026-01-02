قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد زكي: أمثل بعقلية الطالب لا النجم.. والاختيار الجيد سر الرحلة

الفنان خالد زكي
الفنان خالد زكي
محمد البدوي

أكد الفنان خالد زكي أن شغفه بالتمثيل لم يفقد بريقه منذ خطواته الأولى في عالم الفن، مشددًا على أنه يتعامل مع كل تجربة جديدة بروح المتعلم القَلِق على النجاح، لا بعقلية النجم الباحث عن الشهرة أو الانتشار السريع.

 قيمة العمل الفني

وأوضح خالد زكي خلال لقائه في برنامج «ست ستات» المذاع على قناة DMC أنه يضع قيمة العمل الفني وجودته في مقدمة أولوياته، معتبرًا أن التمثيل مسؤولية كبيرة قبل أن يكون وسيلة للشهرة. 

توتر شديد مع بداية أي عمل

وقال إنه يشعر بتوتر شديد مع بداية أي عمل جديد، وكأنه يخوض تجربته الأولى، مؤكدًا أن هذا الإحساس يلازمه حتى انتهاء التصوير.

 قراءة العمل كاملًا

وأشار إلى أنه لا يوافق على أي دور قبل قراءة العمل كاملًا، موضحًا أنه يتعامل مع النص بشكل شامل وقد تكون لديه أحيانًا ملاحظات فنية، لكنه يحرص في النهاية على أداء الدور بمنتهى الاحتراف والتركيز في أدق التفاصيل.

وكشف خالد زكي عن أن بعض أدواره تركت أثرًا نفسيًا عميقًا بداخله، مشيرًا إلى أن مشاركته في فيلم «طباخ الرئيس» كانت من أكثر التجارب إرهاقًا له نفسيًا، حيث ظل متأثرًا بالشخصية لعدة أشهر بعد انتهاء التصوير، قبل أن يفصل تمامًا عنها بمجرد إعلان المخرج انتهاء المشهد.

 أصعب محطاته الفنية

وتحدث عن واحدة من أصعب محطاته الفنية، وهي مشاركته في مسلسل «صاحب السعادة» أمام الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية وزير الداخلية، مؤكدًا أن التحدي الأكبر كان الاعتماد على كوميديا الموقف رغم عدم تصنيفه لنفسه كممثل كوميدي، وهو ما تطلب مجهودًا مضاعفًا.

واختتم خالد زكي حديثه بالتأكيد على أنه لا يشعر بالندم تجاه أي دور اعتذر عنه، لأن قراراته دائمًا ما تكون مدروسة بعناية، موضحًا أنه يضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان ليصل إلى أفضل نتيجة ممكنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه بطبيعته شخص متفائل.

خالد زكي الفنان خالد زكي عادل إمام التمثيل العمل الفني طباخ الرئيس

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة الفيوم تستقبل العام الجديد بحفل في نادي المحافظة

صورة أرشيفية

أصحاب 7 مخابز استولوا على 25 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية | ما القصة ؟

يُمنى طارق

مثال للصبر والإيمان | تصريحات مؤثرة حول حياة يمنى طارق بطلة العالم الراحلة.. التفاصيل الكاملة

بالصور

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

