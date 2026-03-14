رشقات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان ودوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية إن مناطق واسعة في شمال إسرائيل شهدت خلال الساعات الأخيرة إطلاق رشقات صاروخية متتالية، موضحة أنه قبل نحو نصف ساعة تم رصد رشقتين صاروخيتين بفاصل زمني قصير، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية رصد إطلاق رشقة صاروخية من إيران كانت موجهة نحو المناطق الشمالية، ولا سيما مدينة حيفا وما بعدها وصولاً إلى منطقة الجليل.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية سلمى مروان ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن صفارات الإنذار دوت بعد دقائق في تلك المناطق وصولاً إلى مدينة الناصرة، مشيرة إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت لاحقاً رصد رشقة صاروخية إضافية، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار امتدت إلى مناطق حدودية في الشمال وإلى مدينة صفد القريبة من جنوب لبنان.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن المعطيات اللاحقة أظهرت أن الرشقة الثانية جاءت بتنسيق مشترك بين لبنان وإيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في نطاق واسع بدأ من المستوطنات الحدودية المتاخمة للجنوب اللبناني وصولاً إلى حيفا وما بعدها، بما في ذلك الناصرة والمناطق المحيطة داخل الخط الأخضر، لافتة إلى أن مدى الإنذارات وصل أيضاً إلى منطقة وادي عارة.

وأشارت أبو شمسية إلى أن الإسعاف الإسرائيلي أعلن تلقي بلاغات عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن، فيما دعت سلطات الاحتلال السكان إلى عدم الاقتراب من الشظايا خشية احتوائها على مواد متفجرة، مؤكدة أن فرق الإنقاذ والإغاثة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية متواجدة في موقع الحادث شمال البلاد بالتنسيق مع منظمات الطوارئ، بينما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

