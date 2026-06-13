مياه مبردة ومراوح وسيارات إسعاف.. القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ الأحد ٢١ يونيو مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

محافظ القاهرة



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الظوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة ، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع اجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ١٢٦٧٨٥ طالب وطالبة موزعين على ٢٦٤ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تتبع ٣٥ إدارة تعليمية، منهم ٢٠ مقر امتحاني طبقا للنظام الذي سيتم تطبيقه لأول مرة لهذا العام موزعة على ٥ إدارات هي النزهة، وشرق مدينة نصر، و عابدين ، والبساتين ، والمعادى وسيضم المقر أكثر من لجنة امتحانية ولكل لجنة امتحانية رئيسها ، ومراقبيها وملاحظيها الخاصين بها ، وستعامل كلجنة مستقلة.



وأشار المحافظ إلى أن عدد الطلاب بالنظام الجديد يبلغ ، ٣٧ ألف و ٧٧٢ طالبا وطالبة بالشعبة الأدبي و ٤٩ ألفًا و٣٨٧ طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و٢٦ ألفًا و٩٢٨ طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، ، بالإضافة إلى ١٣ ألفًا و٣١١ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.



وبالنسبة للنظام القديم فسيؤدى الامتحان ١٤٦ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و٢٤٥ طالبًا وطالبة بشعبة العلوم، و٧٨طالبًا وطالبة بشعبة الرياضيات، و١٧ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦

توجيهات محافظ القاهرة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأكد محافظ القاهرة على مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه ، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء ، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وشدد على ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وقال إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح ضرورة توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة .

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز استراحات المراقبين ، حيث تم تجهيز ٨٥ استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، منها ٤٨ استراحة مخصصة للرجال و٣٧ استراحة مخصصة للسيدات ، تم توفير كافة سبل الإقامة والإعاشة اللازمة بها ، مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم ، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.