دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بمحافظة الغربية

اتفق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على دراسة إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين داخل المحافظة، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذبث المزيد من الاستثمارات، ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

تسهيل حصول المستثمر على الخدمات الحكومية

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على الوصول إلىء المستثمرين داخل المحافظات، باعتبار أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تطوير السياسات، وإنما يمتد إلى تسهيل حصول المستثمر على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى أن إنشاء مكتب لخدمات المستثمرين بمحافظة الغربية يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعميم هذا النموذج في المحافظات ذات القاعدة الصناعية والإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في توطين التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والصادرات.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تضع جميع إمكاناتها في خدمة المستثمرين، وتحرص على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم التوسع في الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى استعداد المحافظة الكامل للتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية لتوفير مقر مناسب لمكتب خدمات المستثمرين، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لضمان سرعة تشغيله وتحقيق أهدافه.

وأضاف المحافظ أن إنشاء المكتب سيسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية المحافظة للاستثمارات الجديدة، بما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

ويأتي هذا الاتفاق على هامش إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» من محافظة الغربية، والتي تستهدف الوصول المباشر إلى الشركات داخل المحافظات، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع معدلات استفادة الشركات من الخدمات والبرامج التصديرية، من خلال تجميع مختلف الجهات المعنية بالتصدير في منظومة متكاملة تقدم خدماتها للمصنعين والمصدرين بالقرب من مواقع الإنتاج.

وتعد المبادرة إحدى الآليات التنفيذية لسياسة الوزارة الرامية إلى تحويل القدرات الإنتاجية بالمحافظات إلى قدرات تصديرية، عبر دعم الشركات في مختلف مراحل رحلة التصدير، بدءًا من تقييم الجاهزية، مرورًا بالتأهيل والتدريب، ووصولًا إلى النفاذ للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.