وزير خارجية أمريكا: لن نسمح بانتهاك الحصار ونقل النفط الإيراني بشكل غير مشروع

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، أنه على جميع السفن الامتثال للحصار المفروض على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الخارجية الأمريكي:" لن نسمح بانتهاك الحصار ونقل النفط الإيراني بشكل غير مشروع".

وأفاد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بوجود 3 خطوط حمراء لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد.

وقال عضو في رئاسة البرلمان الإيراني، في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لا ينبغي لأي اتفاق أن يتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني".