إيران: 3 خطوط حمراء في أي اتفاق محتمل مع أمريكا

أفاد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بوجود 3 خطوط حمراء لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد.



وقال عضو في رئاسة البرلمان الإيراني، في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لا ينبغي لأي اتفاق أن يتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن هذا يعتبر النقطة الأولى بين النقاط الثلاث التي سينظر فيها البرلمان في حال نضوج نص للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

ولفت المسؤول البرلماني إلى النقطة الثانية وتتمثل في أن "إذا أدى أي تفاهم إلى اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق أو ما شابه ذلك، فيجب بالضرورة أن يتم بحثه والتصديق عليه في مجلس الشورى (البرلمان)".

وفي النقطة الثالثة، أكد البرلماني أن "البرلمان سيدرس بدقة ليس فقط الاتفاقيات بل حتى مذكرات التفاهم".

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أفاد مسؤول أمريكي باقتراب موعد إبرام اتفاق مع إيران مشيرا إلى أنه "يضمن نزع اليورانيوم المخصب ويشمل لبنان، مع ضمان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، موضحا أن نسبه نجاحه تصل إلى 85 بالمئة.