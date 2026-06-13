بريطانيا تعلن عدم التخلى عن استيراد مشتقات من النفط الروسي حتى 2027

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستواصل استيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المشتق من النفط الخام الروسي عبر دول ثالثة حتى نهاية عام 2026، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2027، وفق ما أكدته وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

وأوضحت الوزارة، اليوم "السبت"، أنه على الرغم من إمكانية فرض عقوبات إضافية في وقت مبكر، فإن الإطار الزمني الحالي يحدد موعد إنهاء الترخيص الخاص الذي يسمح بهذه الواردات غير المباشرة من النفط الروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد واجه انتقادات من زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوخ، التي اتهمت الحكومة بالمساهمة في تمويل الحرب ضد أوكرانيا نتيجة تخفيف بعض القيود على واردات النفط الروسي غير المباشرة.

وسمحت الحكومة البريطانية بدخول شحنات من وقود الديزل ووقود الطائرات المشتقة من الخام الروسي بعد ارتفاع أسعار الطاقة، الذي جاء على خلفية التوترات المرتبطة بالصراع في إيران، وما تبعه من اضطرابات واسعة في أسواق النفط العالمية.

وفي هذا السياق، وصفت زعيمة المحافظين قرار الحكومة في وقت سابق بأنه "مخزٍ"، بينما انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون القرار، معتبرا أن موسكو تستفيد مما وصفه بـ "ضعف وعدم كفاءة" الحكومة الحالية.

وتفرض بريطانيا حظرا قائما منذ سنوات على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة مباشرة من روسيا، إلا أنها أصدرت في مايو الماضي ترخيصاً خاصا ومحدودا يسمح باستيراد منتجات مشتقة من النفط الروسي بعد تكريره في دول ثالثة.

وأكدت الحكومة أن هذا الترخيص سينتهي في الأول من يناير 2027، مع إخضاعه لمراجعات دورية كل أسبوعين حتى نهاية عام 2026.



وقبل اندلاع الحرب، كانت مصافي التكرير في دول الخليج توفر نحو 65% من احتياجات المملكة المتحدة من وقود الطائرات، حيث كانت الإمدادات تمر عبر مضيق هرمز.

وقد أدى التوتر في المنطقة منذ أواخر فبراير الماضي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسبة تجاوزت 100% لتصل إلى نحو 150 دولاراً للبرميل.

من جانبه، قال وزير التجارة البريطاني، كريس براينت، إنه تعهد بإنهاء هذا الترخيص "في أقرب وقت ممكن عملياً"، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تشديد نظام العقوبات تدريجياً للحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية.

وأضاف براينت أن تحديد موعد نهائي لإنهاء الترخيص في يناير 2027 يمثل رسالة واضحة بشأن استمرار الضغوط على موسكو.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدولة بالخارجية البريطانية، ستيفن دوتي، أن بلاده تمارس أقصى درجات الضغط على روسيا مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مشيرا إلى استمرار استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم أوكرانيا وإضعاف القدرات العسكرية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد نقل موقف بلاده إلى الحكومة البريطانية، مؤكداً أن العقوبات طويلة الأمد هي الأكثر فاعلية في الضغط على روسيا.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها فرضت عقوبات على أكثر من 3300 فرد وشركة وسفينة، موضحة أن الإجراءات الدولية أسهمت في حرمان الاقتصاد الروسي من أكثر من 450 مليار دولار، ما يواصل فرض ضغوط كبيرة على قدرته على تمويل العمليات العسكرية.