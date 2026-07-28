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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم عمداء 6 كليات حاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد مجلس جامعة طنطا المنعقد برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، تكريم قيادات الكليات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي شملت 6  كليات بالجامعة، وشمل التكريم كلاً من الدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عيسوى قاسم، عميد كلية الزراعة، والدكتور هانى سعيد، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض، والدكتورة نانسى الحفناوى، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة فاتن أبو طالب، عميد كلية طب الأسنان.

توجيهات جامعة طنطا 

وقدم رئيس الجامعة دروع التكريم لعمداء الكليات، مثمنًا جهود فرق عمل ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بهذه الكليات، والذين أسهموا بجهودهم المخلصة في تحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز، موضحاً أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهود شاقة وممتدة أثبتت فيها الكليات جاهزيتها واستيفاءها الكامل لمقومات ومعايير الجودة القومية، بدءًا من تطوير البرامج والمناهج التعليمية، وتحديث المعامل والبنية التحتية، وصولاً إلى الارتقاء بالخدمات الطلابية وبناء القدرات البحثية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد الدكتور محمد حسين، أن حصول 6 كليات على الاعتماد المؤسسي يُعد محطة محورية في مسيرة الجامعة نحو التميز، ويعكس التزامًا راسخًا بتطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة في التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، مضيفاً أن الاعتماد المؤسسي ليس مجرد شهادة تُمنح، بل هو نهج عمل مستدام وثقافة مؤسسية تحرص الجامعة على ترسيخها في كافة قطاعاتها، مشيراً إلى أن هذا النجاح يمثل ركيزة أساسية لتأهيل خريجين يمتلكون مهارات تنافسية تتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يمثل خطوة حاسمة في دعم استراتيجية الجامعة للتطوير المستمر والارتقاء بتصنيفها الدولي.

رفع كفاءة الخدمات 

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن دعم إدارة الجامعة لملف الجودة والاعتماد أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار تقديم كافة التسهيلات والدعم الفني واللوجستي لباقي كليات الجامعة تمهيدًا لاستكمال اعتمادها مؤسسيًا وبرامجيًا، بما يسهم في اكتمال منظومة التميز داخل جامعة طنطا وتعزيز موقعها في التنافسية الأكاديمية محليًا وإقليميًا.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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