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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفع 695 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية في يوم واحد بالغربية | صور

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأهالي الغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم عن رفع إجمالي 695 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع 80 طنًا بكلٍ من حي أول المحلة الكبرى، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة كفر الزيات، إلى جانب رفع 65 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و60 طنًا بكلٍ من مركز طنطا، وحي ثان طنطا، ومركز بسيون، و50 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

رفع تلال واكوام القمامة 

كما تضمنت الأعمال رفع 40 طنًا بكلٍ من حي أول طنطا، ومركزي سمنود والسنطة، ومركز قطور، وذلك ضمن خطة المحافظة اليومية للقضاء على بؤر المخلفات والتعامل الفوري مع التراكمات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تجمعات مخلفات 

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة الميدانية المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة رفع أي تجمعات للمخلفات، بما يعزز المظهر الحضاري للمحافظة ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين رفع تلال واكوام القمامة

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