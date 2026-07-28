الداخلية تنفى تعرض نزيل بمركز إصلاح وتأهيل لسوء معاملة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم إحدى السيدات بتعرض زوجها "نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل" لسوء معاملة خلال زيارتها له بتاريخ 26 الجارى.





وأكد المصدر أن النزيل المذكور محكوم عليه فى إحدى القضايا ومودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ، وقد أثبت الفحص المُوثق أن الزيارة المشار إليها تمت دون حدوث أية تجاوزات ، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات المتكررة للحصول على مزايا غير مستحقة للمذكور خارج الأطر القانونية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.