مياه الشرب بالشرقية :نبذل قصارى جهدنا لحلول عاجلة تعظم الاستفادة من مصادر المياه لحين تنفيذ «حياة كريمة 2»

رد اللواء المهندس محمد عثمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، على شكاوى أهالي مركز أولاد صقر بشأن انقطاع المياه، مؤكدًا أن المشكلة تختلف عن أزمة مركز فاقوس، موضحًا أن أولاد صقر تقع في شمال محافظة الشرقية، وتصنف ضمن "أطراف الشبكة".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "أطراف الشبكة تعني أنها تقع في أبعد نقطة عن مصدر المياه، وللأسف هذه المناطق تكون الأكثر تأثرًا، لكن جميعها ستتحسن بها الخدمات وسيتم القضاء على هذه المشكلة."

وأوضح أن الشركة تتعامل مع الأزمة من خلال تطبيق نظام "المناوبات " في توزيع المياه على المناطق المختلفة، إلى جانب الدفع بسيارات محملة بمياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين، قائلًا: "بنجتهد على قد ما نقدر نعظم الاستفادة من مصادر المياه."



وكشف أن مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل هذه المناطق، سيبدأ طرحها خلال أيام أو أسابيع، بما يسهم في إنهاء مشكلات المياه وتحسين مستوى الخدمة.



وأشار إلى أن الحلول العاجلة وقصيرة الأجل، سواء في فاقوس أو أولاد صقر، تشمل تطبيق نظام المناوبات، وزيادة ضغوط المياه، فضلًا عن إنشاء "محطات صغيرة" في نهايات شبكات المياه خلال الفترة القريبة المقبلة، قائلًا: "كان فيه أماكن كثيرة في فاقوس بها مشكلة مستدامة، وتم حلها عبر تلك المحطات، وقريبًا سنوسع العمل بها في أولاد صقر، حتى يتم تدشين مشروعات «حياة كريمة 2» ودخول المحطات الكبيرة إلى الخدمة."