تسريب المياه يهدد منازل نجع السايح بأسوان بالانهيار.. والأهالي: بيوتنا هتقع علينا

تتعرض منازل في مدينة البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان لكارثة الانهيار نتيجة تسريب مياه أسفل المباني ما أدى إلى ظهور آثارها السيئة على البنية التحتية للمنازل وتصدع بعضها.

وناشد عدد من أهالي نجع السايح إلى الجهات المختصة للتدخل الفوري والسريع لحل هذه الأزمة قبل أن تنهار المنازل فوق رؤوس الأهالي.

وأفاد الأهالي بنجع السايح أن تسريب المياه طال المباني الخاصة بساحة الزعامة المحمدية إلى أن وصلت المياه إلى الشارع الرئيسي عند الجهة البحرية للساحة كما ظهرت آثار خلل وتصدعات في المباني.

منازل

وأوضح مقدم الشكوى أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس مدينة البصيلية بتكليف الإدارة الهندسية وشركة المياه ومعاينة المكان وتم عمل فحص لجميع الخطوط لشبكة المياه المحيطة بشوارع الساحة وتبين سلامة خطوط شبكة المياه،

وأضاف أنه تبين أن مشكلة التسريب تأتي بسبب وجود بيارات فى الناحية القبلية للنجع، ونطالب بإزالة هذه البيارات الغير مطابقة للمواصفات الهندسية، وذلك خوفا من انهيار المباني على القاطنين بها.

وطالب سكان نجع السايح من مجلس المدينة ومن محافظ أسوان والجهات المختصة بالتدخل السريع لاحتواء الأزمة والوقوف على حلها في زمن قياسي تجنبا لوقوع كارثة قد يروح ضحيتها أرواح العشرات من المواطنين.