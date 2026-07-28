محافظ أسوان يبحث مع سفير إندونيسيا توسيع حركة الوفود السياحية.. صور

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة بالقاهرة السفير كونتشورو غيرى واسيسو، والوفد المرافق له.

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز علاقات التعاون الدولى، وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية فى توسيع الشراكات مع الدول الصديقة، وتأكيد على عمق العلاقات المصرية الإندونيسية.

وفى مستهل اللقاء، رحب المهندس عمرو لاشين بالسفير الإندونيسى، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وإندونيسيا، وحرص محافظة أسوان على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ ما تمتلكه أسوان من مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية وجغرافية متميزة، إلى جانب الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية، وفى مقدمتها محاصيل المانجو والتمور والنباتات العطرية، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة للتنمية، بالإضافة إلى المطارات والموانئ النيلية المؤهلة لدعم حركة التجارة والاستثمار مع الأسواق الأفريقية ، ونعمل وفق رؤية أسوان 2040 لتحويل أسوان إلى مركز إقليمى نحو أفريقيا ، علاوى على الإنفتاح مع الجانب الإندونيسى لتفعيل سبل التبادل التجارى .

أسوان وجهة واعدة للسياحة الإندونيسية



وأكد المهندس عمرو لاشين أن أسوان ، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى " عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية "، أصبحت مؤهلة لإستقبال مزيد من الوفود السياحية الإندونيسية، لما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وثقافية وتراثية متنوعة، ومن أبرزها معبدى أبو سمبل حيث تشهد المنطقة المحيطة تطوير لتكون واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة ، وخاصة الأصدقاء من جمهورية أندونيسيا .

السفير الإندونيسى: نسعى لتوسيع مجالات التعاون وزيادة الحركة السياحية

ومن جانبه، أعرب السفير كونتشورو غيرى واسيسو عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات بين الشعبين الصديقين حيث سنعمل إلى إقامة تؤامة بين أسوان وأحد المدن الأندونيسية ، ونستكشف فرص التعاون التجارى بشكل أكبر ، وخاصة فيما يتعلق بخام الفوسفات ، مع بحث سبل التنسيق المتبادل مع المحافظة لتوسيع مجالات التعاون فى مختلف القطاعات .

وأشار السفير إلى أن إندونيسيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول المستثمرة فى السوق المصرى من خلال العديد من المشروعات المتنوعة، إلى جانب وجود حركة تبادل سياحى متنامية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الزيارات إلى أسوان بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز التبادل الثقافى بين الجانبين .

تبادل الدروع التذكارية تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية

وفى ختام اللقاء، تبادل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والسفير الإندونيسى الدروع التذكارية، فى لفتة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وتؤكد ترحيب محافظة أسوان الدائم بتعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية إندونيسيا الصديقة .



تعكس زيارة سفير أندونيسيا حرص محافظة أسوان على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة ، وتعزيز التعاون فى مجالات الإستثمار والسياحة والثقافة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ، ويعزز مكانة أسوان كبوابة مصر نحو إفريقيا، ووجهة جاذبة للشراكات الدولية .