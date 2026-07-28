قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جون شايل سيفه.. إدوارد يتحدى ولبيب يرفض الوصاية| تطور خطير فى الزمالك
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يبحث مع سفير إندونيسيا توسيع حركة الوفود السياحية.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة بالقاهرة السفير كونتشورو غيرى واسيسو، والوفد المرافق له.

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة أسوان على تعزيز علاقات التعاون الدولى، وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية فى توسيع الشراكات مع الدول الصديقة، وتأكيد على عمق العلاقات المصرية الإندونيسية.

وفى مستهل اللقاء، رحب المهندس عمرو لاشين بالسفير الإندونيسى، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وإندونيسيا، وحرص محافظة أسوان على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ ما تمتلكه أسوان من مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية وجغرافية متميزة، إلى جانب الثروات التعدينية والمحجرية والزراعية، وفى مقدمتها محاصيل المانجو والتمور والنباتات العطرية، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة للتنمية، بالإضافة إلى المطارات والموانئ النيلية المؤهلة لدعم حركة التجارة والاستثمار مع الأسواق الأفريقية ، ونعمل وفق رؤية أسوان 2040 لتحويل أسوان إلى مركز إقليمى نحو أفريقيا ، علاوى على الإنفتاح مع الجانب الإندونيسى لتفعيل سبل التبادل التجارى .

أسوان وجهة واعدة للسياحة الإندونيسية


وأكد المهندس عمرو لاشين أن أسوان ، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى " عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية "، أصبحت مؤهلة لإستقبال مزيد من الوفود السياحية الإندونيسية، لما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وثقافية وتراثية متنوعة، ومن أبرزها معبدى أبو سمبل حيث تشهد المنطقة المحيطة تطوير لتكون واجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى المحافظة ، وخاصة الأصدقاء من جمهورية أندونيسيا .

السفير الإندونيسى: نسعى لتوسيع مجالات التعاون وزيادة الحركة السياحية
ومن جانبه، أعرب السفير كونتشورو غيرى واسيسو عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات بين الشعبين الصديقين حيث سنعمل إلى إقامة تؤامة بين أسوان وأحد المدن الأندونيسية ، ونستكشف فرص التعاون التجارى بشكل أكبر ، وخاصة فيما يتعلق بخام الفوسفات ، مع بحث سبل التنسيق المتبادل مع المحافظة لتوسيع مجالات التعاون فى مختلف القطاعات .

وأشار السفير إلى أن إندونيسيا تحتل مكانة متقدمة بين الدول المستثمرة فى السوق المصرى من خلال العديد من المشروعات المتنوعة، إلى جانب وجود حركة تبادل سياحى متنامية بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الزيارات إلى أسوان بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز التبادل الثقافى بين الجانبين  .

تبادل الدروع التذكارية تأكيداً على متانة العلاقات الثنائية
وفى ختام اللقاء، تبادل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والسفير الإندونيسى الدروع التذكارية، فى لفتة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وتؤكد ترحيب محافظة أسوان الدائم بتعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية إندونيسيا الصديقة .


تعكس زيارة سفير أندونيسيا حرص محافظة أسوان على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة ، وتعزيز التعاون فى مجالات الإستثمار والسياحة والثقافة بما يدعم جهود التنمية المستدامة ، ويعزز مكانة أسوان كبوابة مصر نحو إفريقيا، ووجهة جاذبة للشراكات الدولية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع سكرتير عام «الإيكاو» خارطة تطوير الطيران المدني في أفريقيا

وزير الطيران

️وزير الطيران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني والمنظمة العربية

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد