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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شركة مياه الشرب تعليقا على انقطاع الخدمة في فاقوس بالشرقية: حل المشكلة خلال 72 ساعة

انقطاع المياه
انقطاع المياه
هاني حسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد اللواء المهندس محمد عثمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم التعامل فورًا مع شكوى أهالي مركز فاقوس بشأن انقطاع المياه لساعات يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في فحص المشكلة، مع التعهد بحلها خلال 72 ساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "فور تلقي الشكوى عبر الخط الساخن، أبلغنا رئيس الفرع وطقم الشبكات، وأجروا معاينة لمحل الشكوى، وتواصلنا مع المواطن."


وأوضح أن الشركة تُجري حاليًا أعمال صيانة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال فصل الصيف، قائلًا: "لكن نعد أهالي فاقوس والشرقية أنه خلال 72 ساعة سيتم الانتهاء من المشكلة."


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول سبب استمرار انقطاع المياه لمدة تتراوح بين 6 و7 ساعات يوميًا على مدار شهر كامل، وما إذا كانت الشكوى قد وصلت إلى الشركة، قال: "في أوقات الذروة خلال فصل الصيف تكون هناك بعض المشاكل والضغوط في بعض المناطق، لكن مع دخول تلك المناطق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» ستنتهي هذه المشاكل إلى الأبد، وسيكون هناك استدامة في الخدمات بجودة أفضل."


وعن المقصود بأوقات الذروة، أوضح: "استخدام المياه بيبقى عالي في هذه التوقيتات، سواء للشرب أو للأغراض الأخرى، فتصل إلى أقصى معدلات استهلاك للمياه. وتكون في المعتاد من الواحدة ظهرا وحتى  المغرب  ونواجه  ذلك بزيادة الضغوط  "


مختتما : " الدولة عاملة  حياة كريمة "2 " وتدخل في نطاق هذه المرحلة  " فاقوس "  وزمن ثم  سيكون حلول ناجعة  تصهم في ديمومة الحلول  "

فاقوس الشرقية مياه مياه الشرب اخبار التوك شو

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