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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مياه الشرب» توضح حقيقة انهيار كوبري محطة الفقاعي ببني سويف

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محطة مياه الفقاعي بمحافظة بني سويف.

وأوضحت الشركة أنه عقب المعاينة على الطبيعة، تبين حدوث تصدع بممشى الصيانة الخاص بماسورة مأخذ المحطة على نهر النيل، وليس انهيارًا للكوبري كما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى خروج مأخذ المحطة من الخدمة، وتوقف المحطة مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وعلى الفور، تم تنفيذ مأخذ عائم كحل مؤقت، وإجراء تجارب التشغيل اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة المنظومة، وتمت إعادة تشغيل المحطة وانتظام ضخ المياه بصورة طبيعية.

وتهيب الشركة القابضة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم تداول معلومات أو صور غير موثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.

بني سويف مياه الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه الفقاعي

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