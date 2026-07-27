النتيحة بـ 500 جنيه.. أمر عاجل للمواطنين بخصوص الثانوية العامة.. فيديو

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تتزايد حالة الترقب والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع انتشار عدد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد ظهور النتيجة وتفاصيل إعلانها.

وتأتي هذه الشائعات لتثير حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تداول أخبار غير دقيقة حول النتائج قبل صدورها رسميًا، وحذرت الجهات المعنية المواطنين من الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وعدم التعامل مع الصفحات التي تروج لمعلومات مضللة أو تستهدف استغلال قلق الطلاب وأسرهم.

الثانوية العامة

وأكدت الإعلامية سارة مجدي، مذيعة قناة صدى البلد، عبر برنامج صباح البلد، أن هناك أخبارًا كثيرة خلال الساعات الأخيرة تتحدث عن نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات.

500 جنيه مقابل تعديل النتيجة

الثانوية العامة

وكشفت أن صفحة الغش الإلكتروني «شاومينج» نشرت أنها قد تقوم بتسريب كشوف نتيجة الثانوية العامة، وأنها قادرة على تعديل النتائج داخل الكنترول مقابل 500 جنيه، وذلك قبل اعتماد النتيجة من الوزير.

وتابعت أن وزارة التربية والتعليم خرجت وحذرت المواطنين من الاستماع إلى الشائعات، مؤكدة أن ما يتم نشره يهدف إلى النصب على المواطنين، ولذلك يجب على الجميع توخي الحذر.

كما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم تحديده بعد.

نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن : “نتيحة الثانوية العامة مش كمان ساعات.. ولدينا أمور مهمة تحتاج وقت لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ولا يمكن تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية وهناك كثير من الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة في مصر

فيما كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اجتماع وزير التعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإجتماع تناول عدة أمور تخص التعليم في مصر.

قال ، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وأكمل شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.