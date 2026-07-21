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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولتها اليوم بمحافظة مطروح، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة والأعمال الجارية لتوسعة المحطة.

 ورافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعددٍ من مسئولي الوزارة.

وخلال جولتها بالمحطة، اطلعت وزيرة الإسكان على الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل منظومة المعالجة، واستمعت إلى شرح حول مكونات المحطة، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، تشمل المرحلة الأولى بطاقة تصميمية تبلغ 25 ألف متر مكعب يوميًا وتعمل بنظام برك الأكسدة، فيما تعمل المرحلة الثانية بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثنائية، وتعمل بكامل طاقتها، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة، بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثلاثية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة، وتحسين جودة المياه المعالجة، مع تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

وتمثل المحطة إحدى المشروعات الاستراتيجية لدعم منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ورفع كفاءة خدماتها بما يتواكب مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية.

وفي ختام جولتها بالمحطة، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ وكفاءة التشغيل، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لأهالي محافظة مطروح.

مطروح مرسى مطروح الإسكان المجتمعات العمرانية

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