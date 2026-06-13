رئيس وزراء الهند يتعهد بنقل مطالب الجنوب العالمي إلى قمة السبع بفرنسا

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم "السبت" أنه سيعبر عن تطلعات الجنوب العالمي خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي ستٌعقد في الفترة من 15 وحتى 17 من يونيو الحالي في مدينة "إيفيان" الفرنسية .

وقال مودي - في بيان قبيل زيارته الخارجية التي تمتد لأسبوع وتشمل فرنسا وسلوفاكيا وفقا لما ذكرته قناة (إن دي تي في) الهندية - إن "هذه القمة تعد قمة مجموعة السبع الثامنة على التوالي التي يتم دعوة الهند لحضورها"، مضيفا أن "الهند لن تتحدث عن نفسها فحسب خلال قمة السبع، بل ستعبر عن تطلعات الجنوب العالمي أيضا".

وأوضح مودي أن مشاركة الهند في قمة مجموعة السبع تعكس الثقة التي توليها المجموعة للهند، وعلو مكانتها عالميا.

وأعرب رئيس الحكومة الهندية عن ثقته في أن زيارته إلى فرنسا وسلوفاكيا ستعزز من المشاركة المعمقة للهند مع كل من أوروبا ومجموعة السبع، وستظهر التزام نيودلهي الراسخ بتوسيع آفاق الشراكة مع القارة الأوروبية وخارجها.

كما أعرب مودي عن تطلعه لعقد مباحثات مع الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني ورئيس الوزراء روبرت فيكو خلال زيارته إلى سلوفاكيا المقررة في 14 و15 من الشهر الحالي.

وأكد مودي أن هذه الزيارة التاريخية - التي تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى سلوفاكيا منذ إعلانها الاستقلال في عام 1993 - ستبني على الزخم القوي في العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يتوجه مودي بعد ذلك إلى "إيفيان" لحضور قمة مجموعة السبع ثم يختتم زيارته إلى فرنسا في 18 يونيو في العاصمة باريس بحضور معرض "فيفا تك 2026" السنوي للتقنيات والشركات الناشئة في أوروبا.